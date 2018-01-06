تصاريح 3 وزراء تخلو من تفاصيل تطبيق أوامر مخصص الضمان وصرف العلاوة السنوية .. تساؤلات بلا إجابة

المواطن - الرياض

بالرغم من حالة السعادة العامة التي انتابت المواطنين فور صدور عدد من الأوامر الملكية، اليوم، تساعد على تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي؛ إلا أن التساؤلات حول آلية تطبيق هذه الأوامر هو ما يشغل بالهم.

وترقَّب المواطنون تفاصيل أكثر في تصريحات وزراء المالية والخدمة المدنية والعمل، لكنّ أياً منهم لم يشفِ رغبة المواطن في المعرفة، ولم يُجب عن السؤال الأهم عن تفاصيل تطبيق هذه الأوامر؟

وتضمنت الأوامر الملكية العديدَ من بشائر الخير للمواطنين في كل القطاعات ومن كل الشرائح الاجتماعية، لكن يبقى البحث عن التفسير هو ما ينشده المواطن.

مخصص الضمان

تضمنت الأوامر الملكية إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.

ومع ذلك هناك تساؤلات حول آلية تطبيق هذا المخصص، وهل ستتم إضافته إلى الأسرة بغض النظر عن عدد أفرادها أم سيضاف بحسب عدد الأفراد؟

مصير العلاوة السنوية

كذلك تضمنت الأوامر الملكية صرفَ العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439 / 1440هـ) بدءاً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م لكنّ المواطنين يتساءلون عن مصير العلاوة السنوية الخاصة بالعام الماضي والتي تم إلغاؤها مع البدلات وإعادتها في وقت لاحق لكن لم يتم الصرف.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة كان السؤال حول مصير العلاوة السنوية هو الأكثر إلحاحًا، فيما خلت إجابات وزير المالية محمد الجدعان والخدمة المدنية سليمان الحمدان عن أية تفاصيل حولها رغم إعادة البدلات بأثر رجعي.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر، اليوم، 9 أوامر ملكية تضمنت العديدَ من المكرمات والمنح الملكية التي ساعدت في التخفيف عن كاهل المواطن.

كما وجَّه خادم الحرمين الشريفين، اليوم، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وكذلك صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439 / 1440هـ) بدءاً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م، وصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

كما حملت الأوامر الملكية الكريمة، اليوم، بشارةً لفئة غالية على قلوب القيادة (مستفيدي الضمان الاجتماعي)؛ حيث أمر خادم الحرمين الشريفين بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.

كما شملت أوامر الملك سلمان، اليوم، فئة المتقاعدين بتوجيهٍ كريمٍ لصرف مبلغ 500 ريال للمستفيدين لمدة سنة (بدل غلاء المعيشة).