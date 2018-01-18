تصريح حطم الآمال.. حقيقة انتقال عبدالله السعيد إلى أهلي جدة

المواطن- القاهرة

أكد الأهلي المصري على لسان مدير الكرة سيد عبدالحفيظ، أنه لا صحة لما تردد حول انتقال عبدالله السعيد إلى فريق أهلي جدة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح عبدالحفيظ في بيان رسمي أصدره الأهلي، مساء أمس الأربعاء: “ما قيل حول انتقال عبدالله السعيد إلى الدوري السعودي أمر عارٍ تمامًا عن الصحة”.

ولفت مدير الكرة بالأهلي إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري ليس لديه أدنى نية في التفريط في عبدالله السعيد مطلقًا.

وشارك عبدالله السعيد مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 15 مباراة في كل البطولات وسجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع خمسة آخرين.

وانضم عبدالله السعيد إلى الأهلي من الإسماعيلي في صيف عام 2011 وتوج معه بثلاثة ألقاب للدوري، وبطولتي لكل من السوبر المحلي والإفريقي ودوري أبطال إفريقيا، ولقب وحيد للكونفدرالية وكأس مصر.







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