تعرف على مودي هدف الأهلي والزمالك في الانتقالات الشتوية

المواطن - مروة نبيل

يتصارع ناديا الأهلي والزمالك على ضم أحمد عبد العزيز مودي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل معاناة الفريقين على الصعيد الدفاعي.

يُقدم أحمد عبد العزيز مودي مستوى جيدًا مع مصر المقاصة في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، ويستعد للمشاركة مع فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى، بعدما نجح فريقه في احتلال المركز الثاني الموسم الماضي خلف النادي الأهلي.

وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي قدم عرضًا لضم أحمد عبد العزيز مودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن وكيل اللاعب صرح بأنه يرغب في الانتقال إلى الزمالك، خاصة أنه يُحاول ضم اللاعب منذ بداية فترة الانتقالات.

وساهم تعاقد نادي الزمالك مع المدرب إيهاب جلال في تفضيل أحمد عبد العزيز مودي لعرض القلعة البيضاء على النادي الأهلي، خاصة أنه جلال كان يُدربه في نادي مصر المقاصة، وهو ما يُسهل من تأقلمه سريعًا وحجزه مكانًا في التشكيلة الأساسية.

وأعلن نادي مصر المقاصة عن رفضه لرحيل أحمد عبد العزيز مودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية سواء للنادي الأهلي أو الزمالك، نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وطالب نادي مصر المقاصة بتأجيل المفاوضات مع أحمد عبد العزيز مودي أو أي لاعب آخر لفترة الانتقالات الصيفية، من أجل تعاقده مع لاعب بديل وحتى لا يتأثر الفريق في المنافسات الحالية.

وولد أحمد عبد العزيز مودي في السابع من أكتوبر عام 1987، في محافظة الإسماعيلية، ويبلغ طوله 1.80 سم، ويُجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ولعب أحمد عبد العزيز مودي في صفوف العديد من الأندية المصرية ومنها الإسماعيلي، بتروجيت، تليفونات بني سويف، ثم عاد إلى الإسماعيلي مُجددًا عام 2012، ورحل إلى النجمة على سبيل الإعارة عام 2014، ثم لعب في المقاولون العرب، قبل أن يستقر في مصر المقاصة.







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