تعرَّف على موعد إيداع الدفعة الثالثة من حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة من الدعم في حسابات المستحقين بعد 13 يوماً.

وأضاف حساب المواطن في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة في 11 فبراير المقبل.

يذكر أنه تم صرف الدفعة الثانية من حساب المواطن في 10 يناير الجاري، وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، قد أوضح في مقابلة سابقة مع “العربية”، أنه يجري تلقي الطلبات باستمرار، والتسجيل مفتوح في أي لحظة أمام الأسر والأفراد، غير أن بعض المستندات تحتاج إلى النظر فيها والتأكد من صحتها وأخذ الإجراء المناسب.

وقال: “هناك من يتم دفع المستحق له بأثر رجعي، وقد وفرنا في حساب المستفيد داخل البوابة الإلكترونية، وحدة تتعلق بتقديم الاعتراض في شروط الأهلية وأخرى تتعلق بتقديم الشكاوى على قيمة الاستحقاق”.

وأكد أن الدفعة الثانية لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بقيمة الدفعة الأولى، غير أن التغيير يترجم على صعيد زيادة عدد المسجلين أو التغيير في حالات المؤهلين، لافتاً إلى أن عدد المستحقين وصل إلى 11 مليوناً، منهم نحو 3 ملايين أسرة، وحوالي 8 ملايين تابع.

وكان برنامج حساب المواطن، قد كشف عن تعامله مع 144,965 مستنداً في مرحلة إثبات الأهلية للمسجلين في البرنامج منذ انطلاقه في فبراير الماضي.

وأضاف حساب المواطن أن التعامل مع تلك المستندات سينعكس على حالة الأهلية للمسجلين، وسيتم شمول من يثبت أهليته للاستفادة من البرنامج.

يذكر أن حساب خدمة عملاء حساب المواطن أعاد التأكيد على أنه سيتم إعلان نتيجة الأهلية قبل دورة الدفع القادمة في 11 فبراير المقبل.

ويواصل حساب المواطن تذكير المستفيدين والمسجلين بالضوابط والإجراءات التي يمكن من خلالها الحصول على الدعم وفق القواعد المتبعة.

وأعاد حساب المواطن التذكير بكيفية تعديل رقم آيبان الحساب البنكي وكيفية اعتماده للاستفادة من دعم حساب المواطن.

ويمكن تغيير رقم الآيبان عبر الخطوات التالية بعد الدخول إلى رابط حساب المواطن ثم الدخول إلى استكمال الطلب.

الدخول على الحساب البنكي.

الدخول على الصفحة الرئيسية ومن ثم خانة الاستحقاق.

الضغط على تأكيد الحساب البنكي.

ثم الضغط على نعم للتأكيد.







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