تعرّف على آليات تحكيم جائزة جدة للإبداع وأهدافها

المواطن ـ واس

عقدت اللجنة الإشرافية لجائزة جدة للإبداع “كيف نكون قدوة” اجتماعًا اليوم، برئاسة معالي رئيس اللجنة الدكتور أسامة بن صادق طيب وأعضاء اللجنة ومديري ومديرات عدد من الإدارات ومكاتب التعليم بمحافظة جدة، وذلك بقاعة اجتماعات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.

وتطرق الاجتماع لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة لتعزيز قدر الجائزة وانطلاقتها نحو الإبداع والتميز في مجالات متعددة على مستوى الأفراد والمؤسسات.

واستعرض مدير عام التعليم بمحافظة جدة عضو اللجنة الإشرافية للجائزة عبدالله بن أحمد الثقفي خلال الاجتماع إتاحة الجائزة الفرصة لمشاركة منسوبي ومنسوبات التعليم من خلال المبادرات التعليمية والثقافية والتقنية.

إثر ذلك تناول معالي رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة الدكتور أسامة بن صادق طيب الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في الجائزة، ثم شاهد الحضور العرض المرئي لإنجازات إدارة التعليم بمحافظة جدة وقادة وقائدات المدارس التي يقدر عددها بـ2400 مدرسة وعدد الطلاب والطالبات البالغ 700 ألف طالب وطالبة، إضافة لمنسوبي التعليم البالغ عددهم أكثر من 50 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية لنشر ثقافة الإبداع بين الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم للإسهام في الحراك الثقافي والتنموي بمحافظة جدة وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظة جدة من خلال المبادرات الخاصة بالجائزة التي تمثل سبعة محاور.

كما ركز العرض على المبادرات التعليمية والثقافية، والتقنية والمبادرات التنموية، والمبادرات الأمنية، والمبادرات السياحية والترفيهية، ومبادرات الأفراد، والمبادرات التجارية والاستثمارية، ومبادرات المؤسسات والشركات.

وأوصى الاجتماع بأهمية تقديم المبادرات وفق الشروط المحددة واستكمال جميع الطلبات قبل انتهاء فترة التقديم المحددة في ٣٠/ ٤/ ١٤٣9هـ- بمشيئة الله- وبما يساهم في تحقيق أهداف جائزة جدة للإبداع.







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