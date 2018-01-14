تعرّف على موعد وملعب مباراة اليوم بالدوري السعودي للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة واحدة فقط في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم موسم 2017-2018.

وستكون المباراة في إطار لقاءات الجولة ال17 من مسابقة الدوري، حيث ستكون بين الشباب والاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة.

ويأمل الشباب في أن يحقق الفوز على الاتفاق للوصول للمركز الخامس في ترتيب فرق دوري المحترفين، بينما سيسعى الاتفاق للفوز، خاصة أن الروح المعنوية للاعبيه مرتفعة بعد التعادل مع الهلال في مباراتهم الأخيرة بالدوري.

يذكر أن مباراة الشباب والاتفاق ستكون آخر مباراة في الجولة ال17 من بطولة دوري المحترفين.







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