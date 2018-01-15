تعطل خدمة الاستعلام على موقع سكني وبوابة الإسكان

يترقب آلاف المواطنين من مستفيدي الدفعة الأولى في برنامج سكني لعام 2018 نشر أسمائهم عبر بوابة وزارة الإسكان على الإنترنت.

وأكد عدد من المواطنين أنهم لم يتمكنوا من معرفة نتائج أهليتهم في هذه الدفعة بسبب تعطل خدمة الاستعلام ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بحل هذه مشكلة فور نشر الأسماء.

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أطلقا اليوم، الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج “سكني 2018” بإجمالي 19481 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزعة على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

يذكر أن المواطنين المعلنة أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني الراغبين باستكمال إجراءات التخصيص يمكنهم الدخول إلى بوابة إسكان عبر الرابط التالي (هنا)، ‏فيما دعت وزارة الإسكان مستفيدي ⁧‫صندوق التنمية العقارية‬⁩ إلى الدخول إلى بوابة الصندوق (هنا).