تعليق ناري من مدرب تشيلسي بعد رحيل نجمه المشاغب إلى أتلتيكو

المواطن - محمد سمعة

قام الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي بالرد على رحيل الإسباني دييغو كوستا نجم البلوز السابق إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان كوستا انتقل إلى أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بيناير بعد إخباره من قبل المدرب كونتي بالبحث عن ناد آخر للانضمام له.

وعلق كونتي قائلًا بأنه لا يحب الحديث عن لاعب لا يتواجد في صفوف فريقه تشيلسي مضيفًا أنه يركز على تحقيق النتائج الطيبة مع لاعبي النادي اللندني .

وأكد مدرب تشيلسي على أنه تُوجد لحظات طيبة له مع كوستا قبل رحيله ، مضيفًا بأنه يتمنى التوفيق له في الفترة المقبلة مع الروخي بلانكوس .







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