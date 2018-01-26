تعليم جازان يبدأ تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين عبر برنامج نور

المواطن- واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان البدء في استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ في مدارس التعليم العام الابتدائية ( بنين ـ بنات ) الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة وروضات الأطفال ومدارس التعليم الأهلي والأجنبي عبر برنامج نور، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم على التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة رياض الأطفال وفي الصف الأول الابتدائي، وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم في مدارسهم.

وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم جازان عبدالله الأمير أن التسجيل يتم وفق ضوابط وإجراءات القبول والتسجيل التي تم تزويد جميع المدارس بها، حسب نوع المستخدمين والصلاحيات.

ومن جانبها، بينت مديرة إدارة الاختبارات والقبول بتعليم جازان آمنة عباس أن إدارة الاختبارات والقبول تعتزم عقد ورش لمديرات المدارس الابتدائية لشرح تعليمات قبول وتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي وتطبيق عملية التسجيل في نظام نور من رابط ولي الأمر وقائد وقائدة المدرسة لتقيد بها.

وأشارت إلى أن إدارة تعليم جازان تحرص على تعريف أولياء الأمور بطريقة التسجيل في نظام نور وتفعيل دور المدارس في النشر والتوعية ، منوهة إلى أن لجنة القبول والتسجيل للبنين والبنات ستستمر في متابعة المستجدين والمستجدات فيما يخص التسجيل والرد على استفسارات المدرسة وأولياء الأمور وتحسين عملية تسجيل متأخري التسجيل بالصف الأول الابتدائي من خلال مشروع “التسجيل المتنقل للطلاب والطالبات المستجدين بالحد الجنوبي”.







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