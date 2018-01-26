تغريم بنك بي إن بي باريبا 90 مليون دولار

المواطن - متابعة

أقرت وحدة تابعة لبنك بي.إن.بي باريبا بتلاعبها بأسواق العملات، والتزمت بدفع غرامة جنائية قيمتها 90 مليون دولار في الولايات المتحدة.

واعترف بي.إن.بي بارييا يو.إس.إيه بالتآمر للتلاعب في أسعار عملات دول في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الفترة من 2011 حتى يوليو 2013، في انتهاك قانون مكافحة الاحتكار.

وأصدر البنك الفرنسي بيانًا يقول: “يأسف بي.إن.بي باريبا يو.إس.إيه للسلوك الخاطئ السابق الذي أدى إلى هذه التسوية، والذي كان خرقًا واضحًا للمعايير العالية المستوى التي يعمل على أساسها”.

وبي.إن.بي باريبا هو سادس بنك كبير يقر بالذنب في تحقيق مستمر بشأن العملة، ويوافق على التعاون مع المحققين الذين يجرونه.

وقالت وزارة العدل الأميركية: إن البنك لن يوضع تحت المراقبة، بالنظر إلى مساعيه لتحسين الإشراف وتفادي تكرار مثل تلك المخالفات بحسب “رويترز”.







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