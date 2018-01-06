تفاعلًا مع الأوامر الملكية.. شركات تصرف بدل غلاء معيشة لموظفيها

المواطن - الرياض

لم تمضِ ساعات قليلة على صدور الأوامر الملكية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حتى تفاعلت إدارات بعض شركات القطاع الخاص معه معلنةً صرف بدل غلاء معيشة لموظفيها.

وتراوحت مبالغ البدلات التي أعلنت عنها الشركات ما بين 300 إلى 1500 ريال شهريًّا، فيما قصرت بعضها تلك البدلات على الموظفين السعوديين فقط دون غيرهم.

وتنوعت أنشطة الشركات التي أعلنت عن مبادرتها بالتفاعل مع الأوامر الملكية، فمنها شركات تعمل في مجال العقارات والتسويق والنقل البري والمقاولات والشبكات والتقنية والخدمات الطبية.

وكانت أوامر ملكیة قد صدرت، الیوم، وجَّھت بصرف العلاوة السنوية للسنة المالیة 1439 – 1440 اعتبارًا من ھذا الشھر، وكذلك صرف بدل “غلاء معیشة” لموظفي الدولة من مدنیین وعسكريین قدره 1000 ریال ولمدة سنة، إلى جانب تحمُّل الدولة ضريبة القیمة المضافة عن المواطنین المستفیدين من الخدمات الصحیة الخاصة، والتعلیم الأھلي الخاص.







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