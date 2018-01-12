تكريم الأميرة ريما بنت بندر في مباراة الأهلي والباطن

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الأهلي والباطن ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، تكريم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورةً لتكريم الأميرة ريما بنت بندر أثناء حضورها مباراة الأهلي والباطن والتي شهدت أول تواجد للعائلات في مباريات المسابقة المحلية.

وكانت الأميرة ريما بنت بندر، قد علَّقت على حضور مباراة الأهلي والباطن عبر حسابها على “تويتر”، وقالت: “معالي تركي آل الشيخ، زملائي الكرام في الهيئة العامة للرياضة أشكركم جميعًا على جهودكم ودعمكم الدائم”.

وأضافت الأميرة ريما بنت بندر: “الْيَوْمَ أدخلتم السعادة في قلب كل عائلة وامرأة سعودية بحضور المباراة الأولى.. تعتبر لحظة تاريخية في المملكة حفظكم الله ووفقنا جميعًا لخدمة وطننا وأفراده”.

وكان الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والباطن مميزًا للغاية؛ حيث بلغ 23 ألفًا و898 مشجعًا، وشهد تواجد النساء والأطفال للمرة الأولى في تاريخ المملكة.







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