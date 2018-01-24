تنافسية المواهب ترفع المملكة مركزًا في التصنيف العالمي

احتلت السعودية المركز الرابع عربيًّا والـ41 عالميًّا متقدمة مركزًا عن العام الماضي، في تقرير تنافسية المواهب العالمية (جي تي سي آي) لعام 2018، الصادر من كلية أنسياد، ومعهد ريادة رأس المال البشري في سنغافورة وشركة أديكو.

ويقيس مؤشر تنافسية المواهب، القدرة التنافسية لـ119 دولة على أساس نوعية المواهب التي يمكن إنتاجها، واستقطابها، والحفاظ عليها؛ ما يساعد الدول على رصد تقدمها ومقارنة أدائها باقتصادات أخرى، ويعتمد على عدة مؤشرات منها كفاءة الحكومة، والاستقرار السياسي، واستخدام التكنولوجيا، وسهولة التوظيف، والانفتاح على الخارج، واستقطاب العقول وجودة التعليم.

وعلى مستوى العالم، حافظت سويسرا على ترتيبها على رأس القائمة، جاءت بعدها سنغافورة، ثم الولايات المتحدة والنرويج، والسويد وفنلندا والدنمارك، وبريطانيا، وهولندا ولوكسمبورغ.