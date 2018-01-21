توجيه عاجل من الفيصل بعد مقطع التحرش في درة العروس

المواطن - مكة المكرمة
وجه أمير مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل شرطة المنطقة بالتحقيق في مقاطع الفيديو المخالفة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في درة العروس ومحاسبة المتسببين في ذلك.
يأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو حول حادث تحرش جنسي في درة العروس فيما طالب المغردون بسرعة القبض على المتحرش ومحاسبته.
وأظهر المقطع قيام مجموعة من الشباب بملاحقة فتيات والتحرش بهن، حيث أكد موثق المقطع أن الشباب قاموا بسحب بعض الفتيات من عباءاتهن.
وأبان الفيديو صراخ الفتيات واستغاثتهم من المتحرشين.
3 مشاراكات
الشيخ
وقرن في بيوتكن
الله يستر على بناتنا
ابومحمد
وقرن في بيوتكن
الله يستر على بناتنا
نوره. البراهبم
هذا ما يحصل وخاصة لبس مايسمى عباءه وهى فستان ملون واظهار زينة المراة مثلما يلام اىشاب تلام المرأة على تبرجها