ثلاثة أسباب تمنع دراسة أهلية استحقاق دعم حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن، الثلاثاء 9 كانون الثاني/يناير الجاري، عن ثلاثة أسباب تمنع دراسة أهلية الاستحقاق للدعم.

وأوضح حساب خدمة العملاء، على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ “هنالك عوامل كثيرة تؤثر على عدم دراسة الأهلية”، مشيرًا إلى أنَّ أبرز ثلاثة أسباب، هي:

التسجيل بعد موعد دورة الأهلية، ومن ثم سيتم النظر فيها في الدورة التالية.

عدم استكمال بيانات الطلب مثل المستندات المطلوبة

عدم تقديم الطلب أو عدم إضافة التابعين.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن، عن الرسالة التي تظهر له كلما استعلم عن وضعه، وكان نصها: “لم تتم دراسة حالة الأهلية مسبقًا”.