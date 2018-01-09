جنّدت 20 ألفًا ليكونوا وقود حربها.. ميليشيات الحوثي الإيرانية تواصل انتهاك حقوق الأطفال

المواطن ـ رقية الأحمد

تواصل وزارة الخارجية، الكشف عن نتائج انتهاكات الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، ضد أطفال اليمن؛ مؤكّدة أنَّ الميليشيا الانقلابية زجّت بأكثر من 20 ألف طفل في الحرب.

وأوضحت الخارجية، عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، مساء الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، بالأرقام، انتهاكات الحوثي ضد الأطفال؛ مبيّنة أنّه “جندت الميليشيات أكثر من 20 ألف طفل، منذ عام 2015 وزجت بهم في الحرب الدائرة”.

وفي شأن جهود السعودية في معالجة هذا الملف، بيّنت الخارجية، أنَّ “المملكة أطلقت برنامجًا لتأهيل الأطفال اليمنيين المجندين قسريًّا في الميليشيا الانقلابية؛ حيث تم إنقاذ وتأهيل 2000 طفل من التجنيد الحوثي”.

يذكر أنَّ المملكة، قادت التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي أطلق عملياته لتحرير اليمن من براثن ذراع إيران فيها المتمثل في ميليشيات الحوثي، عبر عمليات “عاصفة الحزم”، التي تلتها عمليات “إعادة الأمل”.

وأسهمت تلك العمليات حتى يومنا هذا، في تحرير أكثر من 80% من الأراضي اليمنية، بالتعاون بين دول التحالف العربي، وقوّات الشرعية اليمنية والمقاومة الشعبية.

ويواصل التحالف العربي، بالتزامن مع العمليات العسكرية، العمليات الإنسانية والإغاثية، بغية انتشال اليمنيين الأبرياء من مستنقع الميليشيات المدعومة من طرف إيران، والتي تستهدف إسقاطهم تحت رحى الحرب، بغية الظفر بالمناصب، والاستيلاء على مقدّرات الدولة اليمنية، فضلًا عن دورها في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين، واستهداف المملكة العربية السعودية، بالمقذوفات والصواريخ الباليستية.







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