حاولت التحكّم بقراراته ففاجأها بالضرّة في الكوشة

المواطن ـ رقية الأحمد

لقّن إماراتي، عروسه العنيدة درسًا لن تنساه ليلة زفافهما، في أحد فنادق دبي الفاخرة؛ حيث فاجأها بـ”ضرّة” في الكوشة، في خطوة لم يكن راضيًا عنها تمامًا، ولكنه وجد فيها ما يحفظ كرامته.

ورأى الرجل في هذه الخطوة، ردًّا على سعي عروسه للتحكم بقراراته ومعارضتها الدائمة لأفكاره، وعدم تقبلها وجهات نظره، الأمر الذي سبَّب له إحراجًا عائليًّا كبيرًا.

مفاجأة الزفاف، كشف عنها منظّم الحفل، في تصريح صحافي، مبيّنًا أنَّ “العروسين كانا قد اتفقا على ترتيبات حفل زفافهما الفاخر بشكل كامل، ولكنه فوجئ باتصال من العريس يحمل مفاجأة صادمة”، مشيرًا إلى أنَّه “طلب العريس قبل أيام قليلة من موعد الزفاف تغيير بعض الأغاني، وعندما ذكرته بأنها من اختيار العروس، أخبرني بأن التغييرات الجديدة من أجل الزوجة الثانية التي ستكون مفاجأة الزفاف”.

وأبرز أنّه “لا نتدخل عادة في أي مشكلات شخصية بين العرسان، ولكن العريس أصر على إخباري بأنه يود الانتقام من عروسه، لاسيما وأنه مستاء من محاولاتها المستمرة فرض شخصيتها عليه بما يقلل من احترامه، وذلك بتشجيع من والدتها، ولاحقًا قام بتنفيذ مخططه وكانت النتيجة أن طلق عروسه، وأكمل حفل الزفاف مع ضرتها”.







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