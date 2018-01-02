حريق يقتل امرأة بينبع .. والتماس يحرق غرفة في المحمدية

المواطن - ينبع

أخمد الدفاع المدني في ينبع، اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في أحد المنازل، نتج عنه وفاة امرأة.

وبحسب الحساب الرسمي للمدني على “تويتر”، أخمد مدني عرعر أيضًا حريقًا اندلع في غرفة بمحطة محروقات بحي المحمدية، بسبب التماس كهربائي دون تسجيل أي إصابات.

وتمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمحافظة جدة قبل قليل، من فك الاحتجاز عن عاملين علقت بهما رافعة خارجية تابعة لبرج الميناء على ارتفاع 18 دورًا شرق ميناء جدة الإسلامي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الدفاع المدني بمحافظة جدة باشر صباح اليوم بلاغًا عن احتجاز عاملين برافعة خارجية علقت ببرج الميناء الواقع شرق مينا جدة الإسلامي.

وأضاف سرحان أن الرافعة الخارجية التي علقت بين الدورين 18 و19 ببرج الميناء كانت تقل عاملين بداخلها تعذر عليهما النزول أو الصعود عن طريق الرافعة مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ التابعة لمدني جدة لإجلائهما لخطورة الوضع القائم.







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