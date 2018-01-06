حساب المواطن: العقار المرهون لا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات 

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد بأنه مختلف عن برنامج الضمان الاجتماعي، مشددًا على أن العقار المرهون ملك ولا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات.

ووجه مواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء اليوم السبت، سؤالًا إلى برنامج خدمة العملاء في حساب المواطن قال فيه: “عمرى 49 عامًا ومعي أمي وإخواتي يأخذون من الضمان الاجتماعي ولم أسجلها؛ لأني تخوفت أن يذهب الضمان”، موضحًا أن لديه شقة باسم البنك، ولا يعلم ما الحل؛ لأنه يريد إضافة الشقة في بيانات العقار ببرنامج حساب المواطن.

وأجاب خدمة العملاء: “برنامج حساب المواطن مختلف عن برنامج الضمان الاجتماعي، ويعتبر العقار المرهون ملك ولا يجب الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن”.

وفي وقت سابق، أكد علي راجحي، مدير برنامج حساب المواطن، أن مقدار الدعم المخصص للمستحقين وضوابط الصرف ستتم مراجعتهما بعد صرف 3 أشهر للمستحقين.

وأضاف مدير حساب المواطن في مداخلة مع قناة الإخبارية أن حساب المواطن مستمر، وموعد الصرف في العاشر من كل شهر ميلادي.

وكان حساب المواطن قد أعلن، أن العاشر من يناير الجاري هو موعد صرف الدفعة الثانية من البرنامج، ويستفيد منها مَن أكمل طلب التسجيل بنجاح حتى نهاية دوام 16 ديسمبر الماضي.

وأوضح حساب المواطن أن آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الثالثة هو العاشر من يناير أيضًا.

يُذكر أنه تمت جدولة صرف الدعم في حساب المواطن يوم العاشر من كل شهر ميلادي خلال العام الجاري.







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