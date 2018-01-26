حساب المواطن: حالة واحدة فقط لتحديث بيانات المستفيد

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد حساب المواطن أن تحديث البيانات للمستفيد ليس إلزاميًا.

وأوضح حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء على “تويتر”، أن التحديث يتم فقط في حال تغير البيانات.

كما شرح خدمة عملاء حساب المواطن طريقة التسجيل لمستفيدي الضمان، وذلك ردًا منه على استفسار أحد المواطنين.

وقال إنه يتم اختيار “تسجيل جديد” ثم إدخال (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال)، وسوف تصل رسالة بكلمة المرور لاستكمال البيانات المطلوبة.

ويوم أمس، شدد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن ما يتم إيداعه في حساب المستفيد من مصادر الدخل.

وقال حساب خدمة العملاء في رد منه على مستفيد طالب باستثناء “حافز” من دخل الأسرة، حيث أكد الحساب بقوله إنه لا بد من الإفصاح عن مكافأة حافز، ويتم اختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.

الجدير بالذكر أن حساب المواطن أكد، في وقت سابق، أن المقابل المادي الذي يتم تحصيله من نظام “حافز” من دخل الأسرة أو المواطن، لم يتم احتسابه كجزء من الدخل، مضيفاً أن البرنامج سيشمل أيضاً المواطنة المتزوجة من غير سعودي.







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