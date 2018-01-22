حساب المواطن.. حلول لأبرز 6 مشكلات تؤرق المواطنين

المواطن- عبدالرحمن دياب

أسئلة عديدة تؤرق بال بعض المواطنين، الذين وضعوا آمالهم في دعم حساب المواطن لمواجهة الإجراءات الاقتصادية وغلاء الأسعار ولكن، وقفت أمامهم بعض المشكلات التي لم يجدوا لها حلًّا.

وإيمانًا من “المواطن” بدورها، استقبلت 6 تساؤلات مهمة حول حساب المواطن، لتسلط عليها الضوء بهدف التسهيل على المواطنين وتقديم إجابات شافية لهم على تساؤلاتهم.

المرفقات:

وكان السؤال الأكثر ترددًا هو عدم إمكانية رفع المرفقات، حيث أكد البعض أن هناك مشكلة في حساباتهم تمنع رفع المستندات الخاصة بهم، ولكن بحسب ما كشف حساب المواطن في وقت سابق، فهناك شرطان لإرفاق المستندات الخاصة بالمستفيدين عبر الحساب.

وعبر موقع “تويتر”، رد حساب خدمة عملاء حساب المواطن على استفسار مواطن رفع مستندات تخص صك المنزل ولم يتم قبولها، حيث أوضح حساب المواطن أنه يجب أن تكون المستندات على هيئة ملف “PDF” أو صورة ولا يتجاوز مساحتها 2 ميجا بايت.

الطلب مكتمل كليًّا:

والمشكلة الثانية كانت بمواطن مُسجل في حساب المواطن قبل سنة ولكنه أضاف الحساب البنكي في الدفعة الأولى بأسبوع ولم ينزل له الدعم، ووصلته رسالة قبل استلام الدفعة الثانية تقول إنه تم ربط الحساب البنكي ولكن لم ينزل الدعم أيضًا، ليدخل إلى حسابه ويجد أن الطلب “مكتمل كليًّا دون الحاجة للمرفقات”.

وأوضح حساب المواطن أن معنى الطلب مكتمل كليًّا دون الحاجة لمرفقات يعني أنه تم الموافقة عليه، أما معنى كون الطلب “مكتمل بدون الحاجة للمرفقات”، وليس مكتملًا كليًّا، فيعني أنه جاري التحقق من صحة الآيبان البنكي، وسيتم إشعار المواطن بحالة أهليته بمجرد التحقق من ذلك عبر البوابة الإلكترونية (حسابي) ومن إدارة الحساب (قائمة دراسة الأهلية).

شكوى الاستحقاق:

وتساءل الكثيرون حول طريقة تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق.

ونصح برنامج حساب المواطن في وقت سابق المستفيدين قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، بالتأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الحساب على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي.

وشدد حساب المواطن على ضرورة التحقق من قيمة الاستحقاق عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، كما يلزم التأكد من أهلية جميع التابعين، قبل تقديم الشكوى.

مؤهل ولم ينزل له الدعم:

ومشكلة أخرى لمواطن “مكتوب مؤهل ولكن لم ينزل له الدعم”، وهذا الأمر أوضحه حساب المواطن سابقًا حيث قال: “أنت مؤهل ولست مستحقًّا واستيفاؤك لشروط الأهلية لا يعني الاستحقاق، فالاستحقاق يعتمد على عدة عوامل (عدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، والدخل الإجمالي للأسرة)”.

الدعم انقطع في الدفعة الثانية:

وشكت مواطنة من أنها استلمت الدعم في الدفعة الأولى ولكن في الدفعة الثانية لم يصل لها الدعم.

وفي وقت سابق، طلب حساب المواطن من المستفيدين الذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة دعم الدفعة الثانية في حساباتهم بإضافة رقم آيبان آخر أو مراجعة البنك.

وقال البرنامج في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “حساب المواطن يتواصل مع المستفيدين، الذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة دعم الدفعة الثانية في حساباتهم؛ بسبب مشاكل في رقم الآيبان، حيث سيُطلب منهم إضافة رقم آيبان آخر أو مراجعة البنك لحلِّ تلك المشكلة”.

تعويض الدعم:

وكان تعويض لم يحصل على الدعم في الدفعة الأولى والثانية من حساب المواطن ضمن التساؤلات.

وكشف برنامج حساب المواطن، عن آلية صرف استحقاق الدعم بأثر رجعي للمشتكين.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي، عن الشهر محل الشكوى في حال قبولها.

وبيّن أنه “سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق”، مشيرًا إلى أنَّه “في حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي، عن الشهر محل الشكوى”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :