حساب المواطن.. سبب عدم تفاعل أيقونة تقديم الطلب عند الضغط عليها

المواطن- عبدالرحمن دياب

كشف حساب المواطن عن سبب عدم تفاعل أيقونة “تقديم الطلب” في حسابات المستفيدين عند الضغط عليه أحيانًا.

وأجاب حساب المواطن، عبر خدمة العملاء بموقع “تويتر”، على تساؤل مواطن حول سجل بياناته وعندما يضغط على أيقونة تقديم الطلب.

وقال خدمة عملاء حساب المواطن: “أيقونة تقديم الطلب يتم الضغط عليها مرة واحدة فقط، وفي حال تعديل البيانات يكتفي بالضغط على زر (حفظ) أسفل الشاشة”.

وقبل قليل، أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم الإفصاح عن إعانة الضمان في بيانات الدخل الخاصة بالمستفيدين من البرنامج.

وجاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن بشأن تسجيله إعانة الضمان ضمن بياناته.

وقال برنامج حساب المواطن في وقت سابق: إنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة من الدعم في حسابات المستحقين بعد 14 يومًا، وتحديدًا في 11 فبراير القادم.

والمعروف أنه تمت جدولة إيداع الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تأجيله لليوم التالي إذا تصادف يوم السبت، أو تقديمه لليوم السابق إذا تصادف موعد الإيداع يوم الجمعة.

وفي وقتٍ سابقٍ، أوضح برنامج حساب المواطن موقف مَن لم تتم دراسة أهليته للحصول على الدعم من المتقدمين إلى البرنامج.

وقال حساب المواطن: إن عبارة لم تتم دراسة الأهلية التي تظهر لبعض المسجلين تكون بسببين: الأول أن يكون تاريخ التسجيل أو إكمال الطلب في البرنامج قبل يوم العاشر من الشهر الذي يسبق تاريخ الدفعة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :