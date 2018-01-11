حساب المواطن لـ”المستفيدين”: يجب الإفصاح عن الدخل دون حسومات

المواطن – وليد الفهمي – جدة

نبَّه برنامج حساب المواطن جميع المسجلين في البرنامج بضرورة مراجعة بيانات الإفصاح عن مصادر الدخل.

وقال حساب خدمة العملاء في رد على أحد المستفيدين: إنه “يجب الإفصاح عن “الراتب الإجمالي” قبل أي حسومات”.

وأكد حساب المواطن أن عمليات الصرف النقدي للمواطنين مقيدة بمواعيد معينة وفق تعليمات مؤسسة النقد ولا يمكن الصرف في الإجازات.

يُذكر أنّ تأخر صرف البدلات أو الرواتب يأتي تماشياً مع آلية الصرف التي أصدرتها مؤسسة النقد للبنوك المحلية، قبل سنوات، بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة؛ لتُصرف يوم الأحد إذا صادف موعد صرفها يوم السبت؛ في حين تُصرف يوم الخميس إذا صادف موعد صرفها يوم الجمعة.







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