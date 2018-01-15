حساب المواطن.. ماذا يعني الطلب مكتمل بدون الحاجة للمرفقات؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

أوضح حساب المواطن معنى كون طلب المواطن قبل الموافقة عليه “مكتمل بدون الحاجة للمرفقات”، وليس مكتملًا كليًّا.

وسأل مواطن حساب خدمة عملاء برنامج حساب المواطن على موقع “تويتر”، وقال: “حالة الطلب عندي مكتمل بدون الحاجة للمرفقات.. وليس مكتمل كليًّا، هذا يعني أن هناك شيء ناقص؟”.

وأجاب حساب خدمة عملاء حساب المواطن: “هذا يعني بأنه تم التسجيل بنجاح، ولكن جاري التحقق من صحة الآيبان البنكي، وسيتم إشعارك بحالة أهليتك بمجرد التحقق من ذلك عبر البوابة الإلكترونية (حسابي) ومن إدارة الحساب (قائمة دراسة الأهلية)”.

وفي وقت سابق أكد حساب المواطن أن سياسيات البرنامج لا تتطلب وجود هوية وطنية للمستفيد.

وقال الحساب ردًّا على سؤال لـ”المواطن”: إنه متى ما انطبقت على المسجل شروط التسجيل في البرنامج وضوابط التسجيل كفرد مستقل بأن يكون أكبر من 24 عامًا، سواء كان “ذكرًا أو أنثى” أو يسكن في سكن مستقل عن أسرته لمن يتراوح عمره بين 18 و24 عامًا ولديه ما يثبت استقلالية مسكنه يحق له الحصول على الدعم حتى لو لم يكن لديه هوية وطنية.

وأضاف ‏حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم لا يتطلب بطاقة أحوال.

وأوضح حساب المواطن، في وقت سابق، أنه يتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

وقال حساب المواطن: إنه لمعرفة قيمة الدعم المستحقة من حساب المواطن يمكنكم الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة على الرابط التالي (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :