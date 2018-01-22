حساب المواطن.. ما موقف الأسرة حال وفاة متلقي الدعم؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

رد حساب المواطن على مشكلة مواطن توفي والده، الذي كان يستلم دعم حساب المواطن، ويريد معرفة الطريقة لاستلام الدعم بعد الوفاة، علمًا أن الوالد المتوفى يستلم ضمانًا اجتماعيًّا.

وأجاب حساب المواطن عبر خدمة العملاء على التساؤل بقوله: “بإمكان الأم أو المعيل لأفراد الأسرة التقديم للبرنامج كرب أسرة وإضافة الأبناء كتابعين”.

وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن عدم جواز المساس بمستحقات الدعم للمستفيدين.

وقال حساب المواطن: “بتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد، فإنه لا يجوز الحجز على مبالغ دعم حساب المواطن”.

وأضاف حساب المواطن أن مؤسسة النقد وجهت البنوك التجارية بعدم المساس بمبالغ الدعم.







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