حساب المواطن يؤكّد استمرار الدعم بعد الأوامر الملكية

المواطن ـ رقية الأحمد:

أكّد القائمون على برنامج حساب المواطن، عقب الأوامر الملكية الصادرة فجر السبت 6 كانون الثاني/يناير الجاري، استمرار صرف الدعم للمستحقين.

وأوضح الحساب الرسمي لخدمة العملاء، على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ “حساب المواطن، مستمر في تقديم الدعم للمستحقين”.

وبيّن أنَّ “ذلك يأتي وفقاً للسياسات المعلنة، بالتزامن مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

يذكر أنَّ الأوامر الملكية، تضمّنت عودة العلاوة السنوية، فضلاً عن بدل لغلاء المعيشة، ومكافآت نقدية للمرابطين، والموظّفين الحكوميين، المدنيين والعسكريين، إضافة إلى زيادة في مكافآت الطلاب والطالبات السعوديين بـ 10%، وتكفّل الدولة بضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وزيادة لمخصصات التضامن الاجتماعي والمتقاعدين.







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