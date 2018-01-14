حساب المواطن يتيح ضوابط الدعم وآلية احتساب الاستحقاق عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أتاح برنامج حساب المواطن عبر موقعه على الإنترنت الاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق.

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب المواطنون فيه موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

وقال حساب المواطن: إنه لمعرفة قيمة الدعم المستحقة من حساب المواطن يمكنكم الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة على الرابط التالي (هنا).

ودعا حساب المواطن إلى التأكد من أمرين قبل تقديم الاعتراض على قيمة الاستحقاق، وهما:

التأكد من إدخال نفس الدخل الذي تم اعتماده عند التسجيل للمرة الأولى في البرنامج.

التأكد من أهلية كل الأفراد التابعين للحصول على الدعم وفق السياسات المعلنة.

ويمكن الوصول الى ضوابط الدعم في حساب المواطن من خلال الرابط التالي (هنا)







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