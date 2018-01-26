حساب المواطن يرد على تساؤل حول التاريخ النهائي للتسجيل

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد حساب المواطن أنه لا يوجد تاريخ نهائي للتسجيل في البرنامج.

وجاء ذلك ردًا من حساب خدمة عملاء حساب المواطن على تساؤل حول الموعد النهائي للتسجيل.

وأكد حساب المواطن عبر خدمة العملاء أن تلقي طلبات التسجيل في البرنامج إلكترونيًا مستمر من خلال الرابط التالي هنا.

ويوم أمس شدد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن ما يتم إيداعه في حساب المستفيد من مصادر الدخل.

وقال حساب خدمة العملاء في رد منه على مستفيد طالب باستثناء “حافز” من دخل الأسرة، إنه لا بد من الإفصاح عن مكافأة حافز، ويتم اختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.

الجدير بالذكر أن حساب المواطن أكد، في وقت سابق، أن المقابل المادي الذي يتم تحصيله من نظام “حافز” من دخل الأسرة أو المواطن، لم يتم احتسابه كجزء من الدخل، مضيفاً أن البرنامج سيشمل أيضاً المواطنة المتزوجة من غير سعودي.







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