حساب المواطن يستقبل طلبات التسجيل للدفعة الرابعة عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

ما زال الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن يستقبل طلبات التسجيل الجديدة للدخول في مراحل الاستحقاق والأهلية وصرف الدعم.

وتوقفت بالأمس عملية استقبال طلبات المسجلين على الدفعة الثالثة، التي سيتم صرفها في 10 فبراير المقبل، ويبدأ بضم المسجلين الجدد إلى الدعم المستحق بالدفعة الرابعة التي سيتم صرفها في 10 مارس.

وكان البرنامج قد حدد يوم 10 يناير الجاري موعدًا نهائيًا للتسجيل على الدفعة الثالثة من البرنامج، الذي صرف إلى الآن دفعتين عن الشهر الجاري وشهر ديسمبر الأول الذي سبقه.

ورغم بلوغ عدد المسجلين في البرنامج حتى الآن أكثر من 13 مليون شخص من أصل 21 مليوناً تقريبًا، إلا أن الموقع الإلكتروني للبرنامج ما زال يستقبل مسجلين جددًا يأملون أن تُصرف لهم إعانات نقدية.

ويعتمد البرنامج، الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

وبلغ عدد المستفيدين في الدفعة الأولى نحو 10.6 مليون مستحق كفرد مستقل أو ضمن عائلة من أصل نحو 13 مليونًا سجلوا في البرنامج. كما بلغ الحد الأدنى للدعم 300 ريال، وتجاوز الألف ريال لكثير من العائلات، غير أنه بلغ في المتوسط بالنسبة للعائلات 835 ريالًا.

كما بلغ عدد المستفيدين من الدفعة الثانية 11 مليون مستفيد، شملت 3.1 مليون أسرة وفرد مستقل، و 7.9 مليون تابع لأرباب الأسر، وقد حصلت 800 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال، في حين حصل 50% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 935 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

طريقة التسجيل في بوابة حساب المواطن:

1- يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في بوابة حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال البيانات التالية:

– رقم الهوية

– تاريخ الميلاد

– رقم الجوال

يرسل برنامج حساب المواطن رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم تتضمن كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

يقوم المتقدم بعد ذلك بتغيير كلمة المرور عبر بوابة حساب المواطن.

يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص وتعبئة جميع الحقول الخاصة بالبيانات العامة، وبيانات العنوان، وبيانات الدخل والتابعين، وبيانات العقارات، والبيانات البنكية.

بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل، ليتم دراسته لاحقًا وتقرير أهلية الأسرة المتقدمة.







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