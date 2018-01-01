حساب المواطن يطمأن المستفيدين: نراجع قيمة الدعم دوريًا

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن قيمة الدعم التي يقدمها البرنامج للمستحقين من الدعم تتم مراجعتها دوريًا.

ولفت حساب المواطن في تغريدة له إلى أن الهدف من مراحعة قيمة الدعم هو مواكبة أي تأثير إضافي ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية.

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق عددًا من اللوائح والأنظمة التي تضبط عملية صرف الدعم لمستحقيه، والتي تنظم عملية صرف الاستحقاق حال سفر المستفيد أو وفاته أو سجنه أو زواج أولاده أو غير ذلك.

وبينت اللوائح أنه يتم خصم جزء من الاستحقاق الفعلي بحسب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة، وفي حال تجاوزت 90 يومًا – سواءً كانت متفرقة أم متصلة – خلال الاثني عشر شهرًا التي تسبق دورة تقييم الأهلية والاستحقاق التي تجريها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وسيتم احتساب مقدار الخصم عن كل يوم إضافي يقضيه المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة -في حال تجاوز عدد الأيام 90 يومًا- مبنيًا على مقدار ما خُصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي، حيث تنص المادة السادسة من اللوائح على أنه يجب أن يكون المستفيد أو المستفيد الأساسي مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج.







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