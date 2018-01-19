حساب المواطن يوجه المتضررين من البنوك إلى ساما

المواطن - الرياض

وجه حساب المواطن العملاء الذين يواجهون مشاكل في التعامل مع البنوك، فيما يخص الدعم المخصص لهم إلى تقديم شكوى عبر مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال حساب المواطن في تغريدة له قبل قليل: عزيزنا المواطن في حال ما إذا واجهتك أي عوائق مع البنك الذي تتعامل معه فيما يخص الاستفادة من دعم حساب المواطن نأمل التواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي على الرقم ٨٠٠١٢٥٦٦٦٦ أو رفع شكوى من خلال الرابط التالي (هنا).

وكان حساب المواطن شدد في وقت سابق أكثر من مرة على عدم أحقية البنوك في استقطاع أي مبالغ من الدعم المخصص للمواطنين.

ووجهت مؤسسة النقد البنوك أكثر من مرة إلى عدم المساس بمبلغ دعم حساب المواطن.







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