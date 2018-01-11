حساب المواطن يُحَدِّد طابع المستحقين في الدفعة الثانية

المواطن ـ رقية الأحمد

كشف حساب المواطن، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أنَّ 66% من المستحقين للدعم في الدفعة الثانية، مسجلون كأُسَر، مشيرًا إلى أنّ 34% من المستحقين أفراد مستقلون.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، في وقتٍ سابقٍ، أنَّ الدفعة الثالثة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من شهر فبراير/شباط المقبل، مؤكدًا أنّ “الذين سيستفيدون من هذه الدفعة مَن اكتملت طلباتهم قبل نهاية 10 يناير/كانون الثاني 2018”.

يُذكر أنّه تمَّ إيداع الدفعة الثانية من الدعم النقدي المُوَجّه للمواطنين الأكثر استحقاقًا، الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما سبقتها الدفعة الأولى، قبل رفع أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2017.