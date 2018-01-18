حساب المواطن: 3 أشياء عليك فعلها قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق

المواطن- عبدالرحمن دياب

نصح برنامج حساب المواطن، المستفيدين قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، بتأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الحساب على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي.

وشدد حساب المواطن في تغريدة عبر خدمة العملاء بالبرنامج بموقع “تويتر”، على ضرورة التحقق من قيمة الاستحقاق عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، كما يلزم التأكد من أهلية جميع التابعين، قبل تقديم الشكوى.

وفي وقت سابق أعاد حساب المواطن التأكيد على ضرورة التحقق من مبلغ الاستحقاق المقدم لك من البرنامج.

وكتب حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، تحقق من مبلغ الاستحقاق المقدم لك من حساب المواطن، عبر استخدام الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط هنا

وكشف برنامج حساب المواطن، عن آلية صرف استحقاق الدعم بأثر رجعي للمشتكين.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي، عن الشهر محل الشكوى في حال قبولها.

وبيّن أنه “سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق”، مشيرًا إلى أنَّه “في حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي، عن الشهر محل الشكوى”.

يذكر أنَّ الدفعة الأولى من الاستحقاق تمَّ إيداعها في 21 ديسمبر الماضي، قبل رفع الدعم عن أسعار الطاقة والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتمَّ إيداع الدفعة الثانية، في العاشر من يناير الجاري، على أن تكون الدفعات المقبلة، في العاشر من كل شهر ميلادي.







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