حساب المواطن.. 3 احتمالات لصرف البدل

المواطن- عبدالرحمن دياب

أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بأنه سيتم صرف البدل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وأكد حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك 3 احتمالات لصرف البدل، وهي يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو يوم بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وكشف برنامج حساب المواطن، في وقت سابق عن آلية صرف استحقاق الدعم بأثر رجعي للمشتكين.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي، عن الشهر محل الشكوى في حال قبولها.

وبيّن أنه “سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق”، مشيرًا إلى أنَّه “في حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي، عن الشهر محل الشكوى”.

يذكر أنَّ الدفعة الأولى من الاستحقاق تمَّ إيداعها في 21 ديسمبر الماضي، قبل رفع الدعم عن أسعار الطاقة والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

فيما تمَّ إيداع الدفعة الثانية، في العاشر من يناير الجاري، على أن تكون الدفعات المقبلة، في العاشر من كل شهر ميلادي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :