حقوق المؤلف بالإعلام الداخلي تضبط مكتبات ومراكز خدمات طالب متورطة بنسخ الكتب والإصدارات

المواطن - الرياض

تمكنت الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام في الرياض من ضبط مكتبات عدة ومراكز خدمات طالب متورطة بنسخ وتصوير كتب وإصدارات وبيعها للجمهور.

جاءت الضبطية أثناء حملة نفذها فريق من إدارة الرقابة والتفتيش بقيادة مديرها الأستاذ عبدالله النفيسة وبتوجيه من مدير الإدارة العامة لحقوق المؤلف الأستاذ طارق المهيزع.

ووقفت الحملة على مجموعة من مراكز خدمات الطالب والمكتبات في حي الملز التي تقوم بمزاولة نشاط مخالف لنظام حماية حقوق المؤلف من نسخ وطباعة بعض الكتب التعليمية لدور نشر عالمية مشهورة.

وتأتي الحملة في سعي من الإدارة للتصدي لمخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، وحفظ حقوق المؤلفين الأدبية والمادية. وسيتم الرفع بالمخالفات إلى اللجنة المختصة، لإصدار قرارها بشأن ذلك.







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