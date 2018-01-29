حقيقة حذف الأزهر تونس من قائمة الدول الإسلامية

المواطن- القاهرة

كشف الأزهر الشريف حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا، من اتخاذه لقرار بحذف تونس من قائمة الدول الإسلامية، ذلك ردًّا على دراسة الحكومة التونسية إلغاء المهور في الزواج، وما سبق من اتخاذها لقرار بالمساواة في المواريث بين الذكور والإناث.

وأوضح الأزهر الشريف، في بيان له، أنه يتابع “بغرابة ما أثير مؤخرًا من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الأزهر قرر حذف اسم ‫تونس من قائمة الدول الإسلامية”، موضحًا أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة.

ولفت إلى أنه” لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن تونس الشقيقة”، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار التي تمس الدول الشقيقة.







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