حيدر العبادي: الطائفية ما زالت موجودة في العراق

المواطن - الرياض

قال الدكتور حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي: إن إجراء الانتخابات ضرورة يفرضها الدستور، ويجب إجراؤها في موعدها المحدد، موضحًا أن عدم إجرائها يعيد العراق مرة أخرى إلى الديكتاتورية.

وتابع حيدر العبادي، في لقاء له عبر قناة العربية: تغلبنا على داعش بوحدة العراقيين، ونحن الآن بحاجة لبدء مرحلة ما بعد الحرب، وعلينا اختيار الأصلح، وحاولنا الدفع بوجوه جديدة، وقررنا تشكيل تحالف، ورحبنا برجال الحشد، الذين شاركوا في الحرب ضد داعش، وتركوا السلاح وانخرطوا في الحياة السياسية.

وأوضح حيدر العبادي، أنه وضع شروطًا للانضمام للتحالف، وطلبنا الالتزام بها حال التوقيع عليها، متابعًا: لم يكن لديّ مانع في دخول الحشد إلى التحالف، ولكن بعد التوقيع، انسحبوا من التحالف، وقالوا إن نزاعًا نشب بينهم.

وقال حيدر العبادي: إن الشروط شملت، الاعتماد على الكفاءة، ورفض الطائفية والمحاصصة، والاستفادة من الحرب ضد داعش، والتي اشترك فيها العراقيون جميعًا تحت لواءٍ واحد، وهي المرة الأولى التي حدثت فيها هذه الوحدة.

واستطرد حيدر العبادي، أن بعض الساسة لا يريدون إجراء الانتخابات، لأن ذلك يجدد له مدة أخرى في البرلمان، موضحًا أن معظم النازحين عادوا لمنازلهم، وسيتم عمل لجان للنازحين الذين لم يعودوا لمنازلهم؛ ليمكنهم الإدلاء بصوتهم في الأماكن التي يعيشون فيها.

وأضاف حيدر العبادي، أن الحرب ضد داعش أعادت الروح والقوة للجيش العراقي، وكان هناك متطوعون، وحدث خلاف في البداية بين الجيش والمتطوعين والحشد، ولكن تجاوز الجميع الخلافات، وانطلقوا للقضاء على داعش.

وتابع حيدر العبادي، أن الطائفية موجودة في العراق، ولكن الوحدة الشعبية الآن، أفادت كثيرًا، حتى إن من يدعو للطائفية الآن يعاقب شعبيًّا، ونستطيع الآن تغيير الحياة السياسة تجاه المواطن العراقي ضمن برامج انتخابية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :