خالد بن أحمد: السعودية بسياساتها الثابتة ومبادئها الراسخة مظلّة الاستقرار العربي

جدّد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، تأييده للمملكة العربية السعودية، مؤكّدًا أنّها عمود الأمة ومظلة الاستقرار في أصعب المواقف والظروف.

وأبرز ابن أحمد، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، مساء الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “التاريخ يشهد بأن المملكة العربية السعودية، بسياستها الثابتة، ومبادئها الراسخة، ومواقفها الأصيلة القائمة على إحقاق الحق والدفاع عن الشقيق والصديق، هي عمود الأمة ومظلة الاستقرار في أصعب الأوقات والظروف”.

يذكر أنَّ البحرين، هي أحد أضلع الرباعي الداعي لمكافحة الإرهاب، والذي أعلن في 5 حزيران/ يونيو الماضي، عن مقاطعة قطر، إثر ثبوت تورّطها في دعم الإرهاب.

وكانت البحرين إحدى أكثر الدول معاناة من دسائس تنظيم الحمدين، الذي ارتمى أخيرًا في أحضان الملالي، على حساب عمقه الإستراتيجي الخليجي وحاضنته العربية.