خامنئي يأمر باعتقال أحمدي نجاد رئيس إيران السابق

المواطن - متابعة

اعتقلت السلطات الإيرانية أحمدي نجاد، رئيس إيران السابق، بعد تصريحات مؤيدة للمظاهرات المشتعلة في عدة مدن إيرانية.

وتم اعتقال أحمدي نجاد خلال زيارته إلى مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي البلاد.

الاعتقال تم بموافقة المرشد علي خامنئي، بعد تصريحات لأحمدي نجاد في مدينة بوشهر جنوب إيران، وصِفَت بأنها تُحرِّض على الاضطرابات.

ومن المرجح أن يواجه أحمدي نجاد مصير زعيمي الحركة الإصلاحية حسين موسوي ومهدي كروبي، واللذين قادا ما يُعرَف بالثورة الخضراء في 2009 بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله.

والمعروف أن أحمدي نجاد تولى مهام رئاسة إيران منذ 3 أغسطس 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأُعيد انتخابه في 12 يونيو 2009 على حساب منافسه مير حسين موسوي، وظلَّ رئيسًا حتى 15 يونيو 2013 بعد عقد الانتخابات الجديدة.







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