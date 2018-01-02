خبير أمن معلومات: برامج تُفعل أيقونة VPN احذروها

المواطن - متابعة

أكد الخبير في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي، أن هناك برامج تُفعل أيقونة “VPN” رغم أنها ليست من برامج الـ”VPN”، لأنها تعني أن اتصال شبكة الإنترنت يمر على متطور البرنامج.

وقال الرحيلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “احذروا من أي برنامج يفعل هذه الأيقونة في الأيفون أو الأندرويد الخاصة بالـ VPN والبرنامج ليس VPN لأن هذا يعني أن اتصال شبكتك يمر على مطور البرنامج”.

وضرب خبير أمن المعلومات مثلًا بقوله “برنامج ADBLOCK لحجب الإعلانات يستخدم VPN لكن برنامج 1BLOCKER لا يستخدم الـ VPN ويستخدم ميزة حظر المحتوى في أجهزة الأيفون”.







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