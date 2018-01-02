خلل تقنيّ يكدّس المسافرين في المطارات الأميركية

المواطن ـ الرياض

تكدّس مسافرون في طوابير طويلة، في عدد من المطارات الأميركية؛ بسبب عطل أصاب أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمكاتب الهجرة.

وأوضحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، في بيان لها، الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “تعطل الشبكة بدأ في حوالي الساعة 00:30 بتوقيت جرينيتش، وتم حله في حوالي الساعة 02:30”.

وأشارت إلى أنَّ “جميع المطارات عادت للعمل بعد فترات انتظار للمسافرين كانت أطول من المعتاد”، مبيّنة أنّه “لا يوجد في الوقت الراهن ما يشير إلى أنَّ تعطل الخدمة كان نتيجة عمل تخريبي”؛ لافتة إلى أنّه “تم التعامل مع المسافرين من خلال إجراءات بديلة”.

ومن جانبهم، شارك مسافرون قادمون إلى الولايات المتحدة، صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لطوابير طويلة في مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك، ومطار هارتفسيلد جاكسون أتلانتا الدولي، فيما تأثرت مطارات أخرى أيضًا، منها مطار دنفر الدولي.







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