دوريات المجاهدين في جازان تضبط 140 طنًا من القات وتقبض على 761 مهربًا

المواطن- واس

أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان بالحد الجنوبي عمليات تهريب وضبط العديد من المهربات من ذخيرة حية وأسلحة، إضافة إلى مهربات من مخدرات وممنوعات، وذلك من خلال مهامها كخط ثان بعد دوريات حرس الحدود في المنطقة على الشريط الحدودي بالحد الجنوبي، حيث تقوم برصد وإحباط عمليات التهريب التي تشهدها بعض المواقع التي يستغلها عدد من المهربين من جنسيات مختلفة.



وأسفرت العمليات الأمنية التي قامت بها دوريات المجاهدين بجازان خلال العام الماضي 1438هـ، في تحقيق إنجازات أمنية متلاحقة ساهمت في حفظ الأمن والأمان جنبًا إلى جنب مع الجهات الأمنية الأخرى التي تقوم بمهامها الأمنية على الحد الجنوبي والمحافظات الحدودية في منطقة جازان.

وسجلت إحصائية المضبوطات التي رصدتها إدارة المجاهدين في منطقة جازان من خلال الدوريات الراجلة والراكبة والسرية والمعلومات الأمنية كميات من الذخيرة والمخدرات والمتسللين.



وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز أن مهام فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة تشمل العديد من الأعمال والمسؤوليات أهمها تغطية الخط الثاني بعد حرس الحدود على امتداد حدود المنطقة ومجابهة الخارجين عن الأنظمة والقوانين، وضبط المهربين والمتسللين، والمواد المهربة، إضافة إلى المشاركات مع الجهات الأمنية والعسكرية.

وبين أن دوريات المجاهدين خلال عام 1438هـ تمكنت من إحباط وضبط عمليات تهريب لكميات من الذخيرة والأسلحة شملت 32,526 طلقة حية متنوعة و١٩٧ قطعة سلاح و١٤٤ مخزنًا و١١٤ كرتونة ألعاب نارية.

وأشار إلى أن دوريات المجاهدين قامت بعمليات مداهمة لعدد من الأوكار التي يستخدمها المروجون والمهربون حيث تم ضبط 787,964 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر وكميات من الخمور بعبوات مختلفة الأحجام بلغ سعتها الإجمالية 59,900 لتر , كذلك ١٠٤٤ حبة مخدرة من نوع كبتاجون , موضحاً أن دوريات المجاهدين تقوم بدور كبير في تعقب المهربين ووضع الكمائن لهم للقبض عليهم وذلك بتوزيع عدد من رجال المجاهدين في المواقع المشبوهة حيث أسفر تعقبهم عن القبض على ١٤١١ مركبة و١٤ دراجة نارية استخدمت في عمليات تهريب متنوعة والقبض على ٧٦١ مهربًا من جنسيات مختلفة وضبط ١٤٠ طنًا من نبات القات و١٦٤ كيسًا من مادة الشمة.



وأوضح أن إعداد الكمائن في عدد من المواقع التي تستخدم كطرق للتسلل أسفر عن القبض على 10,576 متسللًا، فضلًا عن القبض على العديد من المواشي المهربة.

وأكد أن منسوبي إدارة المجاهدين لن تدخر جهدًا في مواجهة مخالفي الأنظمة والقوانين أو من يسعى إلى المساس بأمن الوطن من خلال تكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع.







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