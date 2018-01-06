راجحي: مراجعة دعم حساب المواطن كل 3 أشهر .. والصرف مستمر رغم الأوامر الملكية

المواطن - الرياض

أكد علي راجحي، مدير برنامج حساب المواطن، أن مقدار الدعم المخصص للمستحقين وضوابط الصرف ستتم مراجعتهما بعد صرف 3 أشهر للمستحقين.

وأضاف مدير حساب المواطن في مداخلة مع قناة الإخبارية أن حساب المواطن مستمر وموعد الصرف في العاشر من كل شهر ميلادي.

وكان حساب المواطن قد أعلن، في وقت سابق، أن العاشر من يناير الجاري هو موعد صرف الدفعة الثانية من البرنامج ويستفيد منها مَن أكمل طلب التسجيل بنجاح حتى نهاية دوام 16 ديسمبر الماضي.

وأوضح حساب المواطن أن آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الثالثة هو العاشر من يناير أيضاً.

يُذكر أنه تمت جدولة صرف الدعم في حساب المواطن يوم العاشر من كل شهر ميلادي خلال العام الجاري.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر، اليوم، 9 أوامر ملكية تضمنت العديدَ من المكرمات والمنح الملكية التي ساعدت في التخفيف عن كاهل المواطن.

ووجَّه خادم الحرمين الشريفين، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وكذلك صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439 / 1440هـ) بدءاً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م، وصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

كما حملت الأوامر الملكية الكريمة بشارةً لفئة غالية على قلوب القيادة (مستفيدي الضمان الاجتماعي)؛ حيث أمر خادم الحرمين الشريفين بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.

كما شملت أوامر الملك سلمان فئة المتقاعدين بتوجيهٍ كريمٍ لصرف مبلغ 500 ريال للمستفيدين لمدة سنة (بدل غلاء المعيشة).







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