ربع قرن من المعاناة يتواصل وطريق الموت يحصد الأرواح في بيشة

المواطن ـ نواف آل مثاعي ـ بيشة

فُجع منسوبو ابتدائية القادسية ببيشة، الثلاثاء 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، بخبر وفاة زميلهم معلم التربية البدنية الأستاذ سيف بن زيد آل عريدة، وذلك بعد أن وفاته المنية إثر حادث مروري مروع، على طريق بيشة سبت العلايا بعد انقلاب مركبته.

ويطلق أهالي بيشة على طريق بيشة- سبت العلايا، مسمى “طريق الموت الثاني”، بعد طريق بيشة- خميس مشيط؛ وذلك لما يتّسم به من خطورة، بسبب المنحنيات.

ومنذ أكثر من 25 عامًا، يطالب أهالي محافظتي بيشة وبلقرن، بازدواجية هذا الطريق الخطر، الذي تسبب بوفاة العديد من أهالي المنطقة وروّادها.







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