رجوي تطالب الأمم المتحدة بوضع حد لقتل المتظاهرين في إيران

المواطن - متابعة

طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج، مريم رجوي، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف أعمال القتل التي يقوم بها النظام الإيراني ضد المتظاهرين.

وكان أكثر من 12 قتيلًا قد سقطوا برصاص قوات الباسيج التي نزلت إلى الشوارع لقمع المتظاهرين.

وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل 12 شخصًا بينهم 10 سقطوا في مواجهات أمس مع قوات الباسيج فيما يرجح مراقبون أن عدد القتلى أكبر بكثير من هذا الرقم.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية مظاهرات غير مسبوقة حيث طالب المتظاهرون بتنحي روحاني حاملين شعارات الموت للديكتاتور الموت لخامنئي.







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