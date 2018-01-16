رسالة طمأنة من صندوق التنمية العقاري للمستفيدين ومحدودي الدخل

المواطن - عبدالرحمن دياب

شدد صندوق التنمية العقاري على أن جميع من تقدم وكان من ذوي محدودي الدخل أو معدومي الدخل، سوف يكون لهم برنامج خاص لكي يستفيدوا من التمويل المدعوم.

كما طمأن حساب صندوق التنمية العقاري على موقع “تويتر” ردًا على عدد من استفسارات المستفيدين، بأنه سوف يخدم جميع من هم على قوائم الانتظار دون استثناء، مع العلم بأنه يتم الإعلان عن 8300 مستفيد منتصف كل شهر ميلادي.

وفي سياق متصل، أعلن صندوق التنمية العقاري، صباح اليوم الثلاثاء، التفعيل الرسمي لخدمة تحويل التمويل العقاري القائم إلى تمويل مدعوم، للمسجلين في قوائم الصندوق والحاصلين على تمويل عقاري “غير مدعوم” من جهات التمويل المشاركة في برنامج التمويل المدعوم.

وأوضح المشرف العام على الصندوق خالد بن محمد العمودي، أن هذه الخدمة تأتي في إطار مساعي الدولة للإسهام في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل في مختلف مدن ومحافظات المملكة وتخفيف عبء أرباح التمويل على المستفيدين، من خلال آلية مبسطة، تتميز بالعدالة والشفافية التامة، إضافة إلى شمولية الخدمة.

وبين أن احتساب مبلغ الدعم سيتم وفق معايير برنامج التمويل المدعوم مع شمولية أرباح المبلغ الذي قام المستفيد بسداده للممول لمبلغ 500.000 ريال كحدٍ أقصى، وذلك بنسبةٍ معينةٍ من مقدار الأرباح المحتسبة لهذا المبلغ، في حين سيتم تقسيم مبلغ الدعم على دفعات شهرية متساوية للفترة المتبقية من التمويل، وتحويلها من حساب الصندوق العقاري إلى حساب المستفيد بعد سداد القسط الشهري للممول.

وأفاد المشرف على صندوق التنمية العقاري بأن المستفيدين من الخدمة هم أصحاب الدخل الشهري 14.000 ريـال أو أقل (الراتب الأساسي + بدل السـكن فقط) سيتم احتساب الدعم لهم بعد خصم قيمة التأمينات أو التقاعد بنسبة 100% دون النظر لعـدد أفـراد الأسرة.

أما أصحاب الدخل الشهري 14.000 ريال فأكثر (الراتب الأساسي + بدل السكن فقط) فسيتم احتساب الدعم لهم بعد خصم قيمة التأمينات أو التقاعد بناء على (الدخل الشهري + عدد أفراد الأسرة) بنسبة تراوح من 35% إلى 100%.

وأشار المشرف على صندوق التنمية العقاري إلى أن المستفيد سيتمكن من تمديد فترة الدعم بعد انتهاء مدة التمويل مع الممول في حال لم يتبق إلا مدة قليلة، مؤكداً أن الصندوق يواصل مهماته عبر أكفأ الكوادر البشرية وأحدث الأنظمة والوسائل لتحقيق تنمية إسكانية مستدامة.







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