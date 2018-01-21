رسالة من مواطن إلى حساب المواطن: لا تعتمدوا على ما هو مسجل.. ادرسوا الحالات

شكاوى عديدة واستفسارات تتلقاها “المواطن” يوميًّا عن برنامج “حساب المواطن” عسى أن يجد باعثيها الإجابة عبر منبر الصحيفة، وبعضها تنشره “المواطن” بالإجابات عليها، وبعضها الآخر يتم تسليط الضوء عليه إيمانًا بالدور الصحافي، وأيضًا للبحث عن إجابة من جانب المسؤولين.
وضمن هذه الشكاوى، رسالة من مواطن يتعجب فيها من آلية برنامج حساب المواطن الذي يعتمد على مُدخلات وأرقام يتم تسجيلها في خانات محددة لدراسة المتقدمين للحصول على الدعم، ولكنه أهمل ديونًا قد تتراكم وقروضًا لا يتم ذكرها، ليمتنع عن دعم مواطنين هم في أشد الحاجة إلى الدعم .
وقال المواطن في رسالته : إن دخله 3500 ريال، ولم ينزل له حساب المواطن لا في الدفعة الأولى منه ولا في الثانية، متذرعين بدخل الأسرة علمًا أن زوجته عليها قرض عقاري وقرض شخصي وقرض أسرة والبقية المتبقية من الراتب تذهب لسداد الديون المتراكمة ومصاريف رياض الأطفال والحضانات.
وطالب المواطن القائمين على البرنامج بالدقة وعمل دراسة حالة؛ للتأكد من الوضع المادي الحقيقي للأسرة وعدم الاعتماد على ما هو مسجل.
8 مشاراكات
عبدالله العمري
يا رجال الدعوة انتقائيه انا اداوم من جدة للحد الجنوبي جيزان اربع سفريات بشهر استلام وتسليم وماشملني الدعم تكلفت سفر بشهر1200 ريال بنزينـ. بأي حق ما يشملني الدعم علما باني اعترضة علي الدفعتين وبدون جدوى والمشكله خويي نفس الراتب وزوجته معلمه وشمله الدعم عشان كذا اقول الدعوة اختياريه وتخبط والمسئول عن الدعم داج
بدر الرويلي
حساب اامواطن جيد جدا
ابورعد
انا مسجل من قبل سنه بس الحساب البنكي ظفته قبل الدفعه الاولى بسبوع ولانزل شي وجتني رساله قبل استلام الدفعه الثانيه تقول تم ربط حسابك البنكي ولانزل شي الدفعه الثانيه ودخلت ع حسابي يقول مكتمل كليا دون الحاجه للمرفقات
لاكن اخش ع دراسة الاهليه يقول لم يتم دراسه الاهليه مسبقا
……افيدوني …
همس
المفروض دراسة الحالات مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
اين الاامانه ضيعناها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى المسؤولين أمام الله المفروض من قبل دراسة الحاله مثل عنده مريض من معاق من ذوي الاحتياجات الخاصه مثل العائلة واكيد فيه ديوان هذي هم الايصرف لهم الحد الأعلى في حساب المواطن ونأسف اذا جاء منا خطاء
ابوالفارس
فعلا انا متقاعد براتب 3792 ريال فقط لاغير وعندي ايقاف خدمات بسبب مديونيه لمجموعة سامبا الماليه تقدر 111000 مائة واحدى عشر الف وزوجتي راتبها كله يذهب سداد للتسليف وقرض للراجحي واقساط سياره والراتب كله 5600 ريال موظفه اداريه يعني مجموع ديننا يزيد عن 400 الف ريال واريتنا مكونه من 8 افراد عداد الكهرباء متوقف على 8400 ريال والمويه فوق 450 غير مصاريفنا الشخصيه فاذا فصلت علينا الكهرباء ماذا نفعل بحساب المواطن 1370نسدد منه الكهرباء ولا المويه ولا البنزين كل يوم 40 ريال لسياره من نوع جمس اصبحت كني ببنقلاديش او الصومال والله ثم والله اعد الايام والليالي الى يصرف فيه بدل المعيشه وحساب المواطن عشان على الاقل اؤومن حليب الرضع ولا الكبار خلاص اوقفت بعضهم عند الدراسه قد لاتصدقون ماعندي مصاريفهم ومواصلاتهم اليوميه فعلا لابد من وضع دراسه مستفيضه لاوضاع المواطنين ان اجزم ان الكثير يستلمون حساب المواطن وهم ليسو بحاجه اليه وهناك اسر كثيره ومنسوب اعدادها كبيره حساب المواطن مع مخصص غلاء المعيشه لايؤمن لهم حتى فاتورة الكهرباء ومستلزمات اطفالهم الرضع سيما الى يسكنون بالايجار وعليهم التزامات قروض للبنوك الخاصه والحكوميه ماذا ياترى يفعلون يموتون جوعا في بلد يعد رمزا للرفاهيه والثراء فهل من مجيب انت على الاقل ياحساب المواطن ويامسؤول هذه الدراسه والحسبه غير عادله بالمره
مواطنه
انا ربة اسرة ومطلقه حرمت من الدعم وراتبي كله التزامات ايجار شقه وقسط سياره وراتب سائق وفرض من البنك
وفعلا يجب التأكد من الوصع المادي الحقيقي للاسره
حسناء
سلام عليكم انا سجلني الضمان الاجتماعي لأني كنت فيه بس تزوجت مدري الحين حساب المواطن لا نزل مع زوجي ولا وحدي وش اسوي اسجل من جديد يردون علي مسجله مسبقن