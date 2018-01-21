رسالة من مواطن إلى حساب المواطن: لا تعتمدوا على ما هو مسجل.. ادرسوا الحالات

المواطن- الرياض

شكاوى عديدة واستفسارات تتلقاها “المواطن” يوميًّا عن برنامج “حساب المواطن” عسى أن يجد باعثيها الإجابة عبر منبر الصحيفة، وبعضها تنشره “المواطن” بالإجابات عليها، وبعضها الآخر يتم تسليط الضوء عليه إيمانًا بالدور الصحافي، وأيضًا للبحث عن إجابة من جانب المسؤولين.

وضمن هذه الشكاوى، رسالة من مواطن يتعجب فيها من آلية برنامج حساب المواطن الذي يعتمد على مُدخلات وأرقام يتم تسجيلها في خانات محددة لدراسة المتقدمين للحصول على الدعم، ولكنه أهمل ديونًا قد تتراكم وقروضًا لا يتم ذكرها، ليمتنع عن دعم مواطنين هم في أشد الحاجة إلى الدعم .

وقال المواطن في رسالته : إن دخله 3500 ريال، ولم ينزل له حساب المواطن لا في الدفعة الأولى منه ولا في الثانية، متذرعين بدخل الأسرة علمًا أن زوجته عليها قرض عقاري وقرض شخصي وقرض أسرة والبقية المتبقية من الراتب تذهب لسداد الديون المتراكمة ومصاريف رياض الأطفال والحضانات.

وطالب المواطن القائمين على البرنامج بالدقة وعمل دراسة حالة؛ للتأكد من الوضع المادي الحقيقي للأسرة وعدم الاعتماد على ما هو مسجل.







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