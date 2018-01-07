رضيع كُسرت فخذه في مستشفى بخميس مشيط.. ووالده يسرد الواقعة

المواطن - الرياض

واقعة غريبة شهدتها أحد مستشفيات خميس مشيط، حيث تعرض طفل رضيع لكسر في الفخذ وقالت عنه المستشفى إنه “حدث بسيط”.

وكشف والد الطفل، محمد القحطاني، تفاصيل الحادث، وقال في مداخلة ببرنامج “سيدتي” على شاشة روتانا خليجية: إن طفله بحسب ما قاله الأطباء بخير، ولكنه غير متأكد من ذلك؛ لأنه لم يزره طبيب عظام سوى مرتين منذ شهر بعد تعرضه للكسر.

وتابع القحطاني أن المستشفى قالت له: إنه الطفل رفس بقدمه زجاجة داخل الحضانة، مضيفًا: “حدث العاقل بما يعقل، هل معقول أنّ هناك رفسة لمولود تكسر عظمة الفخذ!”.

وتابع أن نجله ولد ولادة قيصرية، وكان طبيعيًّا في أسبوعه الأول، ثم اكتشف أنه يعاني من تسمم في الدم، وبعدها بأسبوع تغير شكل الطفل، ليصير لونه مرة أزرق، ومرة أخضر، ومرة أحمر، ثم اكتشف الأطباء بعد نحو أسبوعين أن لديه نزيفًا داخليًّا في المخ من الدرجة الثانية، ليتحسن بعد ذلك ويُعالج النزيف.

وختم بقوله: إنه تفاجأ بالمستشفى يخبره أنه حدث شيء بسيط للطفل، وهو كسر في عظمة الفخذ.







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