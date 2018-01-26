روَّج للسموم عبر مواقع التواصل فسقط في قبضة مكافحة جدة

المواطن ـ جدة:

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، الجمعة 26 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ إدارة مكافحة المخدرات بجدة، تمكّنت من القبض على شخص يروج للمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ “مكافحة المخدرات بجدة تمكنت من القبض على شخص يقوم بنشر وترويج سمومه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

يُذكر أنَّ إدارة مكافحة المخدرات في الطائف، قد ألقت القبض، أمس الخميس، على مقيم يروج للمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ثاني حالة خلال يومين.

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أنَّ “فرق المكافحة بالطائف أطاحت بمُقيم يروج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.







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