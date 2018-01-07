سببان كلّفا الرائد الهزيمة من النهضة وتوديع كأس خادم الحرمين

المواطن - محمد سمعه

تعرَّض نادي الرائد للخسارة من فريق النهضة بهدف دون رد ليودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ال32.

وأصبح الرائد ثاني نادٍ في بطولة دوري المحترفين يُودّع المسابقة بعد خروج نادي التعاون من دور ال32 وذلك بعد خسارته من فريق ضمك بثنائية مقابل هدف.

وحدث سببان ساهما في تألق نادي النهضة وتعثر الرائد في تسجيل أي هدف طوال المباراة، حيث يكمن السبب الأول في أن النهضة لعب دفاعياً بشكل جيد ونجح في الحد من خطوة هجمات الرائد.

بينما تألق النهضة وسجل هدف الفوز عبر نجمه بدر الخميس وواصل ضغطه الهجومي وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني؛ ما جعل الرائد يرتبك ويفشل في تحقيق طموحات جماهيره بالتأهل لدور ثمن النهائي.







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